8 малоизвестных фактов о предшественнике сюрреализма Иерониме Босхе

Возможный автопортрет Босха. Босх - знаменитый нидерландский живописец, живший примерно в 1450 – 1516 году – известен своими полотнами на тему библейских сюжетов, которые он обильно "приправлял" фантастическими и часто жуткими изображениями людей, животных, монстров и гибридных существ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии