«Свежее мясо» сразу отправляют на фронт, а «боевые ветераны» расквартированы в тыловых гостиницах – украинский журналист

В бригадах ВСУ практикуется циничный подход, когда на ЛБС находится не более 10% личного состава, а те, у кого всё схвачено, ждут отловленных бусификаторами ТЦК необстрелянных парней и дедов, которых сразу бросают на «передок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии