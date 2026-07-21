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«Свежее мясо» сразу отправляют на фронт, а «боевые ветераны» расквартированы в тыловых гостиницах – украинский журналист

«Свежее мясо» сразу отправляют на фронт, а «боевые ветераны» расквартированы в тыловых гостиницах – украинский журналист

В бригадах ВСУ практикуется циничный подход, когда на ЛБС находится не более 10% личного состава, а те, у кого всё схвачено, ждут отловленных бусификаторами ТЦК необстрелянных парней и дедов, которых сразу бросают на «передок».

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