Как появился жест «коза» и что он означает

Все знают, что посетители рок-концертов вскидывают вверх руки в жесте, называемом в народе «козой». Считается, что выставленные указательный палец и мизинец символизируют латинскую букву U и это означает «unity» — единение, как указательный и средний — букву V или «victory» — победу.