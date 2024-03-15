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Как появился жест «коза» и что он означает

Как появился жест «коза» и что он означает

Все знают, что посетители рок-концертов вскидывают вверх руки в жесте, называемом в народе «козой». Считается, что выставленные указательный палец и мизинец символизируют латинскую букву U и это означает «unity» — единение, как указательный и средний — букву V или «victory» — победу.

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