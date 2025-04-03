Федор Бондарчук после развода с Паулиной Андреевой по-прежнему одинок

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Федор Бондарчук после развода с Паулиной Андреевой остается один. О разрыве отношений 36-летняя актриса сообщила в соцсетях, тем самым подтвердив слухи, которые циркулировали в светских кругах более года.