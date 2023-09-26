Дипломат Логвинов: ЕС непосредственно не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов подчеркнул в интервью РИА Новости, что на данный момент ЕС не сможет полностью отказаться от импорта газа из России, включая также поставки СПГ.
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