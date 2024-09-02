Урок экономии: как использовать привычные средства до последней капли

Как использовать привычные средства до последней капли Современное общество потребления каждый день отправляет на свалки такое количество мусора, которое не снилось «грязному» средневековью в самом фантасмагоричном сне.
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