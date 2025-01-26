Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Гулька
    Неужели эта жирная пробандеровская су..а кому-то интересна?Лолита Милявская ...
  • олег яковук
    А зачем нам до нее доплевывать. Она сама уже подставилась с голой вечеринкой и со словами про масколей.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Беснуйтесь, беснуйтесь... До Лолиты вам не доплюнуть, даже если на табуретку вскарабкаетесь.Лолита Милявская ...

Минутка «ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НАЦИИ»

Минутка «ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НАЦИИ»

Тут некий писатель Герман Садулаев (кстати, что ценного для русской культуры он написал?) разразился пафосной речью на любимую для определённой прослойки блогеров тему "мобилизации тыла" и ленивого зажравшегося обывателя.

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