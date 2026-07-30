Тульская область запустит бесплатный туристический автобус с 1 августа

С 1 августа в Тульской области начнет курсировать бесплатный туристический автобус, который доставит жителей и гостей региона к таким достопримечательностям, как Куликово поле и Мемориал на Красном холме.
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