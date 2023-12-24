Как пережить 2 самых опасных с точки зрения астрологии дня в январе 2024 года Алёна ЮрьеваСо вступлением в новый год Зеленого Дракона волнующий месяц январь принесет нам два дня, выделяющихся своей энергетикой и потенциальной опасностью.