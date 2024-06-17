Еще больше специалистов могут стать земскими докторами и фельдшерами в Волгоградской области. Перечень расширен сразу на 11 категорий.
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Еще больше специалистов могут стать земскими докторами и фельдшерами в Волгоградской области. Перечень расширен сразу на 11 категорий.