Борт “Победы” не смог доставить пассажиров из Екатеринбурга в Анталью из-за нехватки топлива

Авиалайнер посадили в турецком Даламане, где пассажиры застряли на 12 часов.Больше сотни пассажиров авиакомпании "Победа" на 12 часов задержались в аэропорту турецкого города Даламан из-за того, что самолету, летевшему из Екатеринбурга в Анталью, нехватило топлива до пункта назначения.
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