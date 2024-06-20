Борт “Победы” не смог доставить пассажиров из Екатеринбурга в Анталью из-за нехватки топлива

Авиалайнер посадили в турецком Даламане, где пассажиры застряли на 12 часов.Больше сотни пассажиров авиакомпании "Победа" на 12 часов задержались в аэропорту турецкого города Даламан из-за того, что самолету, летевшему из Екатеринбурга в Анталью, нехватило топлива до пункта назначения.