В Белгородской области три села остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области была повреждена линия электропередачи, что вызвало частное отключение жителей трех близлежащих населенных пунктов – сел Глотово, Козинка и Безымено, сообщает news.
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