Авиационный ракетный комплекс Rapid Dragon

Несколько лет назад в США началась разработка перспективного ракетного комплекса Rapid Dragon. Главная идея этого проекта заключается в размещении тех или иных ракет «воздух-поверхность» и вспомогательных средств на нехарактерных носителях в виде военно-транспортных самолетов.
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