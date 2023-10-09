Авиационный ракетный комплекс Rapid Dragon

Несколько лет назад в США началась разработка перспективного ракетного комплекса Rapid Dragon. Главная идея этого проекта заключается в размещении тех или иных ракет «воздух-поверхность» и вспомогательных средств на нехарактерных носителях в виде военно-транспортных самолетов.