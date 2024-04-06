Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Лучший войсковой ЗРК станет ещё лучше - стартовала глубокая модернизация "Тор-М2".

Лучший войсковой ЗРК станет ещё лучше - стартовала глубокая модернизация "Тор-М2".

Если раньше считалось, что с развитием дальнобойных средств по типу С-400 и С-500, войсковая ПВО может откатиться на второй план, ввиду банальной ненадобности, на деле же всё оказалось совсем наоборот - "Торы" и "Буки" стали одним из основных средств для борьбы со всевозможными угрозами, по большей части беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх