Лучший войсковой ЗРК станет ещё лучше - стартовала глубокая модернизация "Тор-М2".

Если раньше считалось, что с развитием дальнобойных средств по типу С-400 и С-500, войсковая ПВО может откатиться на второй план, ввиду банальной ненадобности, на деле же всё оказалось совсем наоборот - "Торы" и "Буки" стали одним из основных средств для борьбы со всевозможными угрозами, по большей части беспилотниками.
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