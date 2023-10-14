Американский военный аналитик спрогнозировал утрату Украиной после поражения ВСУ Одессы и Харькова

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что -то поскромничал аналитик, чтобы наверное кондрашка не хватила нарика Зе. Как Россия может оставить православных без их святынь в Киева, Чернигове, Львове и т.д. надеюсь, что хутора на выбор России им будет вполне достаточно, размером как место на погосте, чтобы и бункером было и рабочим кабинетом...