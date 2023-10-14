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На пульсе времени

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Американский военный аналитик спрогнозировал утрату Украиной после поражения ВСУ Одессы и Харькова

Американский военный аналитик спрогнозировал утрату Украиной после поражения ВСУ Одессы и Харькова

Когда Украина потерпит поражение и перейдет к переговорам с Россией, президент Владимир Зеленский может принять решение о передаче РФ части территорий.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что -то поскромничал аналитик, чтобы наверное кондрашка не хватила нарика Зе. Как Россия может оставить православных без их святынь  в Киева, Чернигове, Львове и т.д. надеюсь, что хутора на выбор России им будет вполне достаточно, размером как место на погосте, чтобы и бункером было и рабочим кабинетом...
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