Военное обозрение

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Зампред правительства РФ принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием

Зампред правительства РФ принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием

Российско-кубинское сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сфере продолжает расширяться.

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