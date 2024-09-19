В России рассказали об ответе на создание базы НАТО у границы

Россия ответит на создание базы НАТО у границы в Финляндии укреплением своей обороноспособности: размещением систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), увеличением численности вооруженных сил и другими способами, рассказал «Ленте.
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