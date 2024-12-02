Зафиксирован рост доходов крупнейших мировых производителей оружия

Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейшими компаниями отрасли достигли в 2023 году отметки $632 млрд, что на 4,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2022 годом, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
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