Зафиксирован рост доходов крупнейших мировых производителей оружия

Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейшими компаниями отрасли достигли в 2023 году отметки $632 млрд, что на 4,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2022 годом, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).