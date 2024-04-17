В Самаре клумбы с цветами появятся к первому мая

Власти Самары объявили о начале работы по декорированию города цветами. Согласно информации, специалисты муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз" уже начали подготовку к высадке первого этапа цветников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии