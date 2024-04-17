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В Самаре клумбы с цветами появятся к первому мая

В Самаре клумбы с цветами появятся к первому мая

Власти Самары объявили о начале работы по декорированию города цветами. Согласно информации, специалисты муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз" уже начали подготовку к высадке первого этапа цветников.

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