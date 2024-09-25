В Ленинградской области детский тренер по хоккею обманул родителей на 1,3 млн рублей

Он говорил о знакомствах в ЦСКА и возможности приобрести экипировку по «выгодной цене» Детского тренера из Ломоносовского района Ленинградской области обвинили в присвоении около 1,3 миллиона рублей, которые он занимал у родителей под разными предлогами.
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