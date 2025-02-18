Главой ведомства дано поручение после публикации о противоправных действиях сотрудника полиции в Ростовской области

В социальных медиа сообщается, что сотрудник одного из территориальных подразделений полиции в Ростовской области, будучи в состоянии опьянения, применил насилие в отношении работников ночного клуба, а в настоящее время продолжает угрожать пострадавшим.
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