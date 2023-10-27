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UIC: интервальное голодание помогает похудеть диабетикам без подсчета калорий

UIC: интервальное голодание помогает похудеть диабетикам без подсчета калорий

Ученые из Университета Иллинойса (UIC) выяснили, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, может помочь людям с диабетом 2 типа похудеть и снизить уровень сахара в крови.

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