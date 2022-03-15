Слуцкий заявил о готовности к дисквалификации за критику судьи Мешкова

Футбол , 14 мар, 23:57 0 Тренер «Рубина» Слуцкий заявил, что готов к санкциям РФС за свои слова о судье Мешкове Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что он готов к санкциям Российского футбольного союза (РФС) и даже к дисквалификации за критику судьи Дмитрия Мешкова, которого он ранее назвал «арбитром нижайшего уровня» Леонид Слуцкий (Фото: ТАСС) Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью пресс-службе казанского клуба отметил, что готов к любым санкциям со стороны РФС за его критику в адрес арбитра Дмитрия Мешкова, который обслуживал матч казанцев против «Ростова» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).