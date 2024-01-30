Украинский вице-премьер: как заработать 21 млн за год на войне

Во время войны в Украине многие государственные чиновники стали только богаче. Примером этому может служить вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который указал 21 миллион 971 тысячу 678 гривен доходов в своей декларации за 2023 год.