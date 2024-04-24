У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ – сегодня 0:2 от «Эвертона»

«Красные» в гостевом дерби уступили «Эвертону» (0:2) в 29-м туре АПЛ. В 4 последних матчах чемпионата у команды Юргена Клоппа 1 победа – против «Фулхэма» (3:1), также «красные» сыграли вничью с «МЮ» (2:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:1).
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