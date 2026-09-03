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Калужские новости

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Обломки БПЛА повредили дом в Малоярославецком округе

Обломки БПЛА повредили дом в Малоярославецком округе

Обломки беспилотника также повредили несколько захоронений на Литвиновском кладбище Калуги. Всего за ночь ПВО уничтожили 24 БПЛА над семью округами и на окраинах Калуги и Обнинска.

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