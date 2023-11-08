Заброшенный советский кинотеатр

Когда-то в таких местах бурлила жизнь, особенно, как ни странно, перед смертью – в 90-ые. Тогда до кино никому дела не было, зато помещения кинотеатров превращались в места силы для местных: в фойе торговали шмотками, кассетами и какими-нибудь шапками, непременный видеосалон в малом зале, компьютерный клуб в подсобном помещении, и вообще всё подряд на каждом метре, который можно сдать.