Смешной. Смешны...
ГлавнаяСмешныеИнтересное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    лагерь он и есть лагерь, будь то соц, конц, гулаг или пионэр... огороженная территория, запрет на выход (иначе репрес...Советский пионерс...
  • И тут не скажу Не скажу
    А потом, по мере перехода к развитому социализму, экономика СССР, уже не могла не то , что перегонять, а даже догонят...5 отличных советс...
  • Ингерман Ланская
    фирменных поездов в совдепии было 2-3% от всего пассажирского жд состава ,  90% - скотовозы«Фирменный поезд»...

Заброшенный советский кинотеатр

Заброшенный советский кинотеатр

Когда-то в таких местах бурлила жизнь, особенно, как ни странно, перед смертью – в 90-ые. Тогда до кино никому дела не было, зато помещения кинотеатров превращались в места силы для местных: в фойе торговали шмотками, кассетами и какими-нибудь шапками, непременный видеосалон в малом зале, компьютерный клуб в подсобном помещении, и вообще всё подряд на каждом метре, который можно сдать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх