Руководители российских компаний не готовы довериться нейросетям

Больше половины работодателей в России не готовы довериться нейросетям. Свыше половины опрошенных (54%) заявили, что в данный момент нейросети являются дорогостоящими и малоизученными, поэтому в ближайшей перспективе смогут заменить функционал не более 10% сотрудников компаний, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.