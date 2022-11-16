Маск определился с возможным преемником на посту гендиректора Tesla

Как сообщает газета Wall Street Journal, член совета директоров американской компании-производителя электромобилей и решений Tesla Джеймс Мердок подтвердил, что Илон Маск определился с кандидатурой преемника на посту генерального директора .
Как сообщает газета Wall Street Journal, член совета директоров американской компании-производителя электромобилей и решений Tesla Джеймс Мердок подтвердил, что Илон Маск определился с кандидатурой преемника на посту генерального директора .
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