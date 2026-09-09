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Всё, что нужно знать о ревене: полезные свойства, посадка осенью и удивительные факты

Всё, что нужно знать о ревене: полезные свойства, посадка осенью и удивительные факты

Ревень — популярный обитатель дачных участков, но мало кто догадывается, что когда-то этот овощ стоил дороже многих пряностей, а его контрабанда сурово каралась.

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