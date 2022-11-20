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Ивица Крижанац: «Нынешний «Зенит» – хорошая команда, но самая сильная была в 2008-2010 годах»

Ивица Крижанац высказался о «Зените». «Нынешний «Зенит»? Хорошая команда, но, думаю, самый сильный «Зенит» был в 2008-2010 годах.

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