"Это не львы ее съели": расследование гибели сотрудницы крымского парка "Тайган"

"112" В ближайшую субботу, 12 сентября, в программе "Экстренный вызов" покажут расследование корреспондента Татьяны Балыкиной о происшествии в крымском парке "Тайган".
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