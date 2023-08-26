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Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Новое правительство Таиланда намерено увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в ходе встречи с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга.

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