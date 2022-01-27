Tesla показала рекордную прибыль, но новинки отложены

Еще в самом начале января Tesla объявила, что в 2021 году продала рекордные 936 тысяч электромобилей против 500 тысяч годом ранее: рост на 87%! На семейство Model 3/Model Y пришлось 911 тысяч машин, а моделей S и X в сумме продано 24980 экземпляров.