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Tesla показала рекордную прибыль, но новинки отложены

Tesla показала рекордную прибыль, но новинки отложены

Еще в самом начале января Tesla объявила, что в 2021 году продала рекордные 936 тысяч электромобилей против 500 тысяч годом ранее: рост на 87%! На семейство Model 3/Model Y пришлось 911 тысяч машин, а моделей S и X в сумме продано 24980 экземпляров.

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