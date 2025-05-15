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Российскому ресторатору не дали переписать на себя бренд Starbucks

Российскому ресторатору не дали переписать на себя бренд Starbucks

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск российского ресторатора Антона Пинского о досрочном прекращении защиты серии брендов американской сети кофеен Starbucks Corporation, прекратившей работу в стране в 2022 году.

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