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Спорт Уик-Энд

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Дебют за «Зенит» в Лиге Европы – шли мурашки. Из «Тосно» едва не попал в «Кристал Пэлас». Станкович оскорблял игроков – откровенный Заболотный

Дебют за «Зенит» в Лиге Европы – шли мурашки. Из «Тосно» едва не попал в «Кристал Пэлас». Станкович оскорблял игроков – откровенный Заболотный

Один день с нападающим команды СКА из Медиалиги Антоном Заболотным провел комментатор Константин Генич, опубликовав интервью с футболистом в «Коммент.

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