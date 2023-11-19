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Байден считает, что конфликты на Украине и в Израиле принесут миру прогресс

Байден считает, что конфликты на Украине и в Израиле принесут миру прогресс

Американский президент Джо Байден в статье для The Washington Post высказал мнение, что конфликты на Украине и в Израиле в будущем "принесут миру и США прогресс".

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Прогресс в мире наступил бы уже давно если бы байден, гитлер и такие как они заканчивали свою жизнь ещё на уровне презерватива! Демократии не существуют в принципе, а повторение как мантры, что сша борется за демократию, так уже совсем смешно выглядит! Для кого этот маразматика вообще это все рассказывает, да просто для продолжения информационной войны. Я очень надеюсь и верю, что у Российского Президента и его соратников есть план как остановить плесень в образе сша!
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