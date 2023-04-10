Медвежий угол

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Кривоносовы слёзы. Мы освободим русскую землю и от Украины, и от НАТО

Кривоносовы слёзы. Мы освободим русскую землю и от Украины, и от НАТО

Юрий Кот Генерал ВСУ Кривонос сетует на то, что НАТО поставляет Украине мало снарядов.

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