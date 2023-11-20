Ургант, Райкин и Миронов призвали омбудсмена вмешаться в дело режиссера Евгении Беркович

Группа известных деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, прося ее изменить меру пресечения в отношении драматурга Светланы Петрийчук и театрального режиссера Евгении Беркович.
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