Трамп и Путин договорились: Украина в пролёте, США делают бизнес

Состоявшийся накануне телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие громких сенсаций, отчётливо продемонстрировал главное: никаких новых санкций не будет, а так называемое «мирное урегулирование» движется в сторону, где табличка гласит «въезд по российским правилам».