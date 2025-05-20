Трамп и Путин договорились: Украина в пролёте, США делают бизнес

Состоявшийся накануне телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие громких сенсаций, отчётливо продемонстрировал главное: никаких новых санкций не будет, а так называемое «мирное урегулирование» движется в сторону, где табличка гласит «въезд по российским правилам».
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