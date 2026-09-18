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Царьград

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Таиланд и другие пляжные направления открывают высокий сезон в ноябре

Таиланд и другие пляжные направления открывают высокий сезон в ноябре

К ноябрю популярными направлениями для пляжного отдыха стали Египет, ОАЭ, Катар и другие тропические регионы.

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