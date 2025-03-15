Российские военные инженеры обнаружили в Курской области запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток», которые представляют смертельную угрозу для жителей в освобождённых от ВСУ районах, сообщили в Минобороны России.
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