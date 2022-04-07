Газета.ру

6 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Volchara
    Украина мобилезовала донбасс обьявил, давайте добьём фашистов иначе никак, с ними придётся воевать нашим детям.Песков: Россия по...
  • BaTaNya BaTaNya
    Это которая критическая по счету?В Android-смартфо...
  • Volchara
    Ну вот..., всё как всегда, ждём переговоров..Когда начинали, не предвидели потери?! Они есть, это не прогулка по набе...Песков: Россия по...

В России нашли альтернативу пересадке кожи

В России нашли альтернативу пересадке кожи

Принтер, который может печатать живую человеческую кожу, и искусственный интеллект, который охотится за раковыми клетками, — это только некоторые из уникальных разработок разработок, которые готовятся к широкому внедрению в медицине, передает НТВ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх