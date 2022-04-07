В России нашли альтернативу пересадке кожи

Принтер, который может печатать живую человеческую кожу, и искусственный интеллект, который охотится за раковыми клетками, — это только некоторые из уникальных разработок разработок, которые готовятся к широкому внедрению в медицине, передает НТВ.
Принтер, который может печатать живую человеческую кожу, и искусственный интеллект, который охотится за раковыми клетками, — это только некоторые из уникальных разработок разработок, которые готовятся к широкому внедрению в медицине, передает НТВ.
Свежие комментарии