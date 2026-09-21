Федоров: Зеленский отменил выборы из-за конкуренции с Залужным

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Зеленский отказался от выборов в Украине из-за угрозы конкуренции с экс-генералом Залужным.
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