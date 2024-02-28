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Пушков предупредил о серьезности заявлений об отправке войск ЕС на Украину

Пушков предупредил о серьезности заявлений об отправке войск ЕС на Украину

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что тема с отправкой войск НАТО и ЕС на Украину получает свое развитие после публикации Financial Times о присутствии западного спецназа на территории республики.

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