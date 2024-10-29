НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд. «Шаркс» вырвали победу у «Юты» (5:4 ОТ), уступая 1:4 к 56-й минуте

«Шаркс» совершили камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4 ОТ).  К 56-й минуте калифорнийцы уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы за 1 минуту 50 секунд и перевели игру в овертайм, где и добились победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх