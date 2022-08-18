США и Тайвань начнут переговоры по торговле в начале осени

Вашингтон и Тайбэй в среду, 17 августа, договорились о начале торговых переговоров. Они должны пройти в первых числах наступающей осени, сообщается на сайте торгового представительства США со ссылкой на заместителя представителя Сару Бьянку.
Вашингтон и Тайбэй в среду, 17 августа, договорились о начале торговых переговоров. Они должны пройти в первых числах наступающей осени, сообщается на сайте торгового представительства США со ссылкой на заместителя представителя Сару Бьянку.
Свежие комментарии