Министр обороны ФРГ за неделю поругался с двумя украинскими чиновниками

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия.
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