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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Министр обороны ФРГ за неделю поругался с двумя украинскими чиновниками

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия.

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