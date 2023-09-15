Министр обороны ФРГ за неделю поругался с двумя украинскими чиновниками

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ссорится с двумя украинскими чиновниками за последнюю неделю. На этот раз глава Минобороны Германии эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты Taurus дальнего действия.