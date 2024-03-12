Киркоров виновато спел песню о своем посещении «голой вечеринки»: «Вошел я не в те двери»

Фразу о том, что Киркоров вошёл не в те двери, теперь знает вся страна. Именно так оправдывался исполнитель, когда посетил так называемую голую вечеринку Насти Ивлеевой, где у каждого гостя были весьма откровенные наряды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии