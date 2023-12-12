Глава 3. Дорога домой. Невероятное приключение часть 3 "герой"

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели ! Продолжаем наш мототур Что делают люди, оказавшиеся на мотоцикле без бензина посреди калмыцкой степи ? Правильно, первое, что вам нужно сделать, это сделать пост в ВК Движение на дороге в степи, честно говоря, не самое активное, а потому шансов взять машину и обратиться за помощью нет .